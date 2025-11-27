Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Развлечения

Спорт

Мировые звезды падела приедут в Екатеринбург на турнир с призовым фондом 18 млн рублей

Урал примет звезд мирового падела
27 ноября 2025 в 20:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Звезды падела проведут турнир в Екатеринбурге

Звезды падела проведут турнир в Екатеринбурге

Фото: Дмитрий Степанцов

Столица Урала впервые примет международный турнир по паделу с участием лучших игроков мира из Испании, Аргентины и Бразилии. С 4 по 6 декабря на новой падел-арене РМК разыграют призовой фонд в 18 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба РМК.

В турнире лиги RCC Padel примут участие 16 пар из разных стран, включая испанца Гонсало Рубио (44-я ракетка мира) и аргентинца Хуана Крус Беллуати (68-я ракетка мира). От России выступит чемпион страны 2025 года Дмитрий Мягков.

«Создание лиги RCC Padel позволит вывести этот вид спорта в России на совершенно новый уровень. Лига станет той площадкой, на которую мы сможем приглашать мировых звёзд», — заявила президент Федерации падел Свердловской области Дарья Ирха.

Продолжение после рекламы

Отдельный турнир «Легенды падела» соберет топовых игроков, включая двукратных чемпионов мира Тито Аллеманди и Мигеля Ламперти. Призовой фонд этого соревнования составит 10 млн рублей.

Падел-арена РМК открылась в Екатеринбурге в сентябре 2025 года и является первой в России специализированной площадкой для этого вида спорта. Арена вмещает 4 500 зрителей и имеет 6 профессиональных кортов. Официальный старт лиги RCC Padel запланирован на февраль 2026 года.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал