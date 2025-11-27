Мировые звезды падела приедут в Екатеринбург на турнир с призовым фондом 18 млн рублей
Звезды падела проведут турнир в Екатеринбурге
Фото: Дмитрий Степанцов
Столица Урала впервые примет международный турнир по паделу с участием лучших игроков мира из Испании, Аргентины и Бразилии. С 4 по 6 декабря на новой падел-арене РМК разыграют призовой фонд в 18 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба РМК.
В турнире лиги RCC Padel примут участие 16 пар из разных стран, включая испанца Гонсало Рубио (44-я ракетка мира) и аргентинца Хуана Крус Беллуати (68-я ракетка мира). От России выступит чемпион страны 2025 года Дмитрий Мягков.
«Создание лиги RCC Padel позволит вывести этот вид спорта в России на совершенно новый уровень. Лига станет той площадкой, на которую мы сможем приглашать мировых звёзд», — заявила президент Федерации падел Свердловской области Дарья Ирха.
Отдельный турнир «Легенды падела» соберет топовых игроков, включая двукратных чемпионов мира Тито Аллеманди и Мигеля Ламперти. Призовой фонд этого соревнования составит 10 млн рублей.
Падел-арена РМК открылась в Екатеринбурге в сентябре 2025 года и является первой в России специализированной площадкой для этого вида спорта. Арена вмещает 4 500 зрителей и имеет 6 профессиональных кортов. Официальный старт лиги RCC Padel запланирован на февраль 2026 года.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!