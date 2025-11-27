Мировые звезды падела приедут в Екатеринбург на турнир с призовым фондом 18 млн рублей

Звезды падела проведут турнир в Екатеринбурге Фото: Дмитрий Степанцов

Столица Урала впервые примет международный турнир по паделу с участием лучших игроков мира из Испании, Аргентины и Бразилии. С 4 по 6 декабря на новой падел-арене РМК разыграют призовой фонд в 18 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба РМК.

В турнире лиги RCC Padel примут участие 16 пар из разных стран, включая испанца Гонсало Рубио (44-я ракетка мира) и аргентинца Хуана Крус Беллуати (68-я ракетка мира). От России выступит чемпион страны 2025 года Дмитрий Мягков.

«Создание лиги RCC Padel позволит вывести этот вид спорта в России на совершенно новый уровень. Лига станет той площадкой, на которую мы сможем приглашать мировых звёзд», — заявила президент Федерации падел Свердловской области Дарья Ирха.

Отдельный турнир «Легенды падела» соберет топовых игроков, включая двукратных чемпионов мира Тито Аллеманди и Мигеля Ламперти. Призовой фонд этого соревнования составит 10 млн рублей.