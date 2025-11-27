Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Мэры со всей страны съехались в Екатеринбург: онлайн-трансляция форума «Города России»

В Екатеринбурге проходит форум «Города России»
27 ноября 2025 в 10:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Форум "Города России" ежегодно проводится в Екатеринбурге

Форум «Города России» ежегодно проводится в Екатеринбурге

Фото: Ася Бронникова © URA.RU

В Екатеринбурге стартовал девятый форум «Города России», куда ежегодно съезжаются представители чиновники со всей страны. В этом году он посвящен технологиям лидерства. Ожидается, что площадки форума посетят более семь тысяч человек. URA.RU в режиме онлайн рассказывает о самом интересном с мероприятия.

10:25 Деловая программа насчитывает более 80 событий. Впервые в рамках нее пройдет выставка городских технологий.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал