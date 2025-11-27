Мэры со всей страны съехались в Екатеринбург: онлайн-трансляция форума «Города России»
В Екатеринбурге проходит форум «Города России»
27 ноября 2025 в 10:24
Форум «Города России» ежегодно проводится в Екатеринбурге
Фото: Ася Бронникова © URA.RU
В Екатеринбурге стартовал девятый форум «Города России», куда ежегодно съезжаются представители чиновники со всей страны. В этом году он посвящен технологиям лидерства. Ожидается, что площадки форума посетят более семь тысяч человек. URA.RU в режиме онлайн рассказывает о самом интересном с мероприятия.
10:25 Деловая программа насчитывает более 80 событий. Впервые в рамках нее пройдет выставка городских технологий.
