Мэры со всей страны съехались в Екатеринбург: онлайн-трансляция форума «Города России»

В Екатеринбурге стартовал девятый форум «Города России», куда ежегодно съезжаются представители чиновники со всей страны. В этом году он посвящен технологиям лидерства. Ожидается, что площадки форума посетят более семь тысяч человек. URA.RU в режиме онлайн рассказывает о самом интересном с мероприятия.