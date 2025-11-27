«Флаг и гимн нам точно вернут»: чемпион Белявский — об отказе от мировых турниров и съемках в шоу

Давид Белявский решил проверить себя на шоу Фото: пресс-служба ТНТ © URA.RU

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Давид Белявский из Екатеринбурга стал участником третьего сезона шоу «Титаны». Шоу оказалось непривычным для спортсмена — отсутствие четкого расписания, долгие ожидания испытаний и многое другое. Несмотря на это, Давид регулярно показывает себя одним из лучших. URA.RU обсудило с гимнастом неожиданные моменты во время съемок, развитии спорта в Екатеринбурге и отказе участвовать в мировых турнирах под нейтральным флагом.

За кулисами «Титанов»

— Давид, с вами уже вышло 10 эпизодов «Титанов», в последнем вы привели свою команду к победе. Но вернемся в начало: что стало главным стимулом согласиться на участие в шоу?

— Конечно, я хотел попробовать себя в другой роли, в новой среде, испытать себя не в спортивном зале, а на съемочной площадке. Посмотреть, смогу ли я справиться с испытаниями, которые далеки от моего вида спорта.

Гимнаст признался, что больше всего во время съемок выматывали неизвестность

— Вы привыкли к атмосфере Олимпийских игр, где все подчинено жесткому регламенту. Каково это — оказаться в совершенно другом мире, на шоу «Титаны», где наверняка царит иная, более хаотичная энергетика?

— Это было для меня, пожалуй, самым сложным. Как спортсмен, я привык к точному расписанию. Когда у меня соревнования и я знаю, во сколько они стартуют, то я четко понимаю: в какое время мне надо позавтракать, сходить в душ, выезжать в зал, начинать разминку. Тут же мы не могли знать четко, когда и какое испытание нас ждет.

Сложнее всего было существовать в неизвестности. Как я говорил выше, мы не понимали, какое испытание нас ждет. Будет оно командным или личным? На какие мышцы оно будет направлено?

— Если говорить о тренировках для шоу, насколько они отличали от ваших привычных ?

—Тренировки для «титанов» состоят из многофункциональной подготовки, в нашем же виде спорта более узкая направленность. Думаю, что так у большинства профессиональных спортсменов. В гимнастике у нас безусловно разносторонняя подготовка, но, например, анаэробная нагрузка — вообще не наша история. У нас комбинация длится максимум 70 секунд. Когда в 9 серии я увидел, что дополнительное испытание — бег, я очень порадовался, что прошел в следующую серию напрямую и не участвовал в этих «допах».

После проекта спортсмен продолжил общаться с некоторыми участниками





— Некоторые участники рассказывают о недомолвках или дружеских отношениях с коллегами на съемках. А как у вас складывались отношения с участниками в вашем сезоне?

— Больше всего мы подружились с теми, кто, как и я, жил в гостинице: с бобслеистом Алексеем Зайцевым, хоккеистом Никитой Ушневым, гимнастом Кириллом Бельским, спасателем Артемом Бабаевым, тхэквондистом Алексеем Денисенко. Между съемками мы ходили вместе в тренажерный зал, в баню на восстановление. И сейчас, уже после проекта, продолжаем общаться.

— Конечно же, все любят секреты, которые есть у каждой программы. Что самое необычное и запоминающееся происходило за кулисами шоу «Титаны»?

— Был один забавный случай, когда мы только начинали друг с другом знакомиться. У меня дочь играет в теннис и я решил пообщаться с теннисистом Даниэлем Хазиме. Начал спрашивать у него про турниры, смотрел ли он последний Roland Garros. Меня очень удивило, когда он ответил, что нет. Я подумал, что это очень странно, как теннисист не смотрел один из главных турниров года. Оказалось, что я его перепутал с хоккеистом Петром Карповым. (Улыбается).

О спорте в Екатеринбурге и нейтральном флаге





— Замечаете ли вы, как меняется Екатеринбург в плане спортивной инфраструктуры? Какие новые объекты вас особенно радуют? Чего, на ваш взгляд, городу еще не хватает?

— Екатеринбург, безусловно, развивается. Недавно я был в новом спортивном комплексе РМК. Остался под большим впечатлением! Но, как олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, я хочу отметить, что Екатеринбургу не хватает современного гимнастического зала, в котором бы росло новое поколение свердловских гимнастов.

Давид Белявский хотел бы и сам тренировать детей в будущем

У меня есть Академия спортивной гимнастики, но она совсем маленькая и подходит только для занятий детей до 7 лет. Как я уже сказал, очень хочу новый современный зал. Думаю, что и сам в будущем мог бы там тренировать детей.





— К вопросу о мировых соревнованиях. Осенью вы заявили, что не будете выступать под нейтральным флагом. Есть ощущение, что это решение, за которое приходится платить высокую цену: пропуск Олимпиады, чемпионатов мира, потеря формы, финансирования и, возможно, шанса на главные победы в карьере. Как вы справляетесь с осознанием этой цены и что дает вам силы принять ее?

— Это решение я принял быстро и достаточно легко. Я был на всевозможных соревнованиях и выиграл все медали, о которых мечтал.

В мою честь неединожды звучал гимн и поднимался флаг. Я понял, что не хочу по-другому.

Отмечу, что я не осуждаю никого из спортсменов, выступающих под нейтральным статусом. Все соперники, болельщики, зрители знают, из какой страны нейтральные спортсмены. И я, как и все, радуюсь победам наших ребят на международных соревнованиях. Просто я для себя принял такое решение.

— Как вы думаете, Россия когда-нибудь сможет выступать на международных соревнованиях под своим флагом? Что должно произойти, чтобы это случилось?