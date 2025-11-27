Путин исключил Украину и Европу из переговоров по плану Трампа

Президент Владимир Путин заявил, что Россия не может сейчас подписать соглашение с Украиной Фото: Роман Наумов © URA.RU

Президент Владимир Путин показал, что Россия не видит Украину и Европу за столом переговоров. Отвечая на вопрос URA.RU 27 ноября в Бишкеке, он заявил, что с Киевом бессмысленно подписывать договор. Как объяснили эксперты, теперь все будет решаться между Москвой и Вашингтоном, но и к предложениям американского лидера Дональда Трампа у Путина есть серьезные вопросы, например, о признании Крыма и Донбасса.

По итогам насыщенного госвизита в Киргизию 25-27 ноября Путин ответил на вопросы журналистов Кремлевского пула. Конечно же, больше всего их интересовала главная мировая тема последних дней — мирный план Трампа. Российский лидер отметил, что Москва в целом согласна, что перечень 28 американских пунктов по Украине может быть положен в основу будущих договоренностей.

Каждый пункт в плане Трампа — ключевой

«Каждый из вопросов, который изложен в тех списках вопросов, которые нам переданы... каждая из них — ключевая тема. Поэтому это требует серьезной проработки», — отметил Путин.

Говоря о территориях, президент заявил, что когда ВСУ уйдут с занимаемых позиций, тогда боевые действия и прекратятся. «Не уйдут — мы добьемся этого вооруженным путем», — обозначил он позицию.

Отвечая на вопрос URA.RU о том, с кем подписывать итоговые документы, Путин указал на серьезные проблемы с легитимностью на Украине. «Украинское руководство допустило принципиальную стратегическую ошибку, когда побоялось пойти на выборы президента, после чего президент утратил свой легитимный статус», — объяснил Путин.

Российский лидер назвал бессмысленным подписание документов с украинской властью. «Мы хотим договориться в конечном итоге с Украиной, но это сейчас просто практически невозможно, невозможно юридически, — продолжил Путин. —

Нам нужно, чтобы вот наши решения были международно признаны основными международными игроками. <...> Нам, конечно, нужно признание, но не от Украины сегодня”.

Путин обсудит с Уиткоффом признание Крыма и Донбасса

В преддверии визита спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа, которого ждут в Москве на следующей неделе, президента попросили уточнить юридический вопрос. Один из журналистов обратил внимание, что в плане Трампа написано про признание Крыма и Донбасса со стороны США де-факто, но не де-юре. Президент назвал это одним из ключевых моментов, который и станет предметом переговоров с американской стороной.

Путин отреагировал на попытки Украины и Европы переписать мирный план Трампа, основанный на духе Анкориджа, считает эксперт международного клуба «Валдай» Андрей Кортунов. «Это ответ на демарш украинской стороны, которая хотела развязать пакет Трампа, выбрать из 28 пунктов только наиболее приемлемые для Киева и проигнорировать остальные: о нейтральном статусе Украины, признании территории, демилитаризации. Россия будет это оспаривать и продвигать соглашение именно как комплексный пакет мер, где каждый пункт значим, не может быть проигнорирован или перенесен на поздний срок», — пояснил аналитик.

Успехи российских военных позволили Путину занять жесткую позицию на переговорах с США

Путин также послал серьезный сигнал американцам — Россия не готова соглашаться с некоторыми из текущих позиций США, продолжил Кортунов. «Признание Донбасса и Крыма российской территорией де-факто — это мало. Здесь Путин занял жесткую позицию. Президент исходит из того, что Россия владеет стратегической инициативой на поле боя, поэтому продолжение конфликта в любом случае будет ухудшать позиции Украины», — отметил собеседник URA.RU.

Президент России настаивает, что соглашение должно подписываться Москвой и Вашингтоном, а Украина и Европа упустили шанс сидеть за столом переговоров, поделился мнением старший преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин. Словами о нелегитимности киевских властей Путин напомнил об очевидном для США обстоятельстве, но которое не замечают европейцы, выдвигая абсурдные требования, добавил эксперт.

“Российский лидер уточнил рамки, в которых будет действовать Москва по дипломатической линии. Это актуально в преддверии визита Уиткоффа на следующей неделе”, — отметил Зудин.