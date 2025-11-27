Мамонты, внебрачная дочь Романова и театр драмы: чем еще известен промышленный Серов

Театр драмы в Серове находится в здании, которое является памятником архитектуры Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Серов известен всем как крупный промышленный город, но, кроме заводов, здесь есть еще, на что посмотреть. В местном музее можно познакомиться с бытом народа манси, проживавшего на этих землях тысячи лет, и увидеть кости мамонта, а вечером посетить театр. Подробный гид по Серову — в материале URA.RU.

История

Серов богат не только промышленностью, но и интересной историей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Серов был основан на берегах реки Каквы, на восточном склоне Уральских гор в 1893 году. Город расположен в 350 километрах от Екатеринбурга на севере Свердловской области. Первоначальное название Надеждинск город сменил в 1934 году на Кабаковск в честь первого секретаря Свердловского обкома Кабакова, но когда его репрессировали, городу вернули прежнее название. В мае 1939 года город получил современное название Серов, спустя всего несколько дней после гибели летчика-испытателя, Героя Советского Союза Анатолия Серова.

Надеждинский завод в Серове стал последним на Урале предприятием черной металлургии, основанным в эпоху Российской империи. Он одним из первых работал на основе паровых машин. Именно на серовском заводе производились рельсы для строительства Транссибирской магистрали, соединившей европейскую часть России с Дальним Востоком. Завод был основан супругами Половцевами — в честь Надежды Михайловны, внучки императора Павла I, внебрачной дочери его сына Михаила Романова, и был изначально назван город.

Храм во имя Преображения Господня

Храм восстановили в 2006 году Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главной достопримечательностью города является Преображенская площадь с храмом во имя Преображения Господня. Первый каменный храм был построен в 1908 году. Однако в 1931 году по приказу советской власти его взорвали и возродили лишь в 2006 году. Рядом с ним над руинами старого Преображенского храма установлен Поклонный крест. Это место стало памятником временам богоборчества.

Серовский театр драмы имени А.П. Чехова

Изначально театр был основан в 1942 году в Полевском силами режиссера и артиста Леонида Арматова. Труппа много гастролировала по Уралу и после того, как театр приехал в Серов в мае 1945 года, там в итоге и остался по приглашению руководства металлургического завода. Театр разместили в стенах Дворца культуры металлургов. В 1946 году труппа серовского театра первой в Свердловской области поставила пьесу Антона Павловича Чехова «Дядя Ваня», в честь чего в последующем и получила свое название.

Его труппа известна своим профессионализмом и яркими постановками, не раз попадала в лонг-лист номинированных на участие во Всероссийском театральном фестивале «Золотая Маска». Здание театра само по себе является достопримечательностью и выполнено в стиле конструктивизма. Первоначально это был Дворец труда, который начал свою работу в мае 1930 года. В 1986 году здание было признано памятником архитектуры регионального значения.

Музей истории

В театре ставят яркие спектакли, которые отмечают на всероссийском уровне Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

С еровский исторический музей был основан в 1920 году. В музее с 1964 года работает планетарий. В коллекции собраны предметы, затрагивающие разные периоды истории края. В фонде музея хранится более пяти тысяч предметов археологии, а палеонтологическая коллекция насчитывает более ста. Среди них есть кости мамонта, шерстистого носорога, бизона и ископаемой лошади. Также в музее представлена коллекция уральского художественного чугунного литья, в частности, изделия Каслинского, Кусинского и Сосьвинского заводов.