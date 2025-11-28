Мэры со всей страны съехались в Екатеринбург: онлайн с форума «Города России»

В «Экспо» проходит второй день форума в Екатеринбурге Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге проходит второй день форума «Города России», куда ежегодно съезжаются чиновники со всей страны. В этом году мероприятие посвящено технологиям лидерства. URA.RU в режиме онлайн рассказывает о самом интересном с полей форума.

09:51 Чиновники собираются в зале №3.2. Там выступят свердловский губернатор Денис Паслер и полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога. Журналистам занимать места пока не разрешают, нужно подождать до наполняемости зала.

Фото: Владислав Панченко © URA.RU

09:38 Гости потихоньку подтягиваются в «Экспо».