Циклон «Вольфганг» добрался до Свердловской области
Атмосферные фронты пройдут через регион в сопровождении осадков
Фото: Илья Московец © URA.RU
В пятницу, 28 ноября, Свердловская область окажется во фронтальной части циклона «Вольфганг». Ожидаются осадки, предупреждает местный синоптик Алексей Пулин.
«Начиная с середины дня через южную половину региона будет проходить теплый фронт, а в ночь на субботу — холодный. Северная часть области окажется под фронтом окклюзии заполняющегося циклона „Вольфганг“. Суммарное количество осадков к утру субботу составит 5-10 мм, по югу области — до 2-5 мм», — написал Пулин в своем telegram-канале.
По его прогнозу, в последний рабочий день в Свердловской области будет от -3 до 2 градусов, на севере — до -4...-6. Ожидается облачная погода, во второй половине дня — снег и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 8 м/с. В Екатеринбурге в дневные часы будет от 0 до 2.
Ранее синоптик Алексей Пулин прогнозировал, что в ближайшие дни в Свердловской области ожидается небольшое потепление и осадки в виде дождя со снегом. Теперь же он предупреждает, что 28 ноября регион окажется во фронтальной части циклона «Вольфганг», который принесет новые осадки и понижение температуры.
