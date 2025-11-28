Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Природа

Погода

Циклон «Вольфганг» добрался до Свердловской области

28 ноября 2025 в 07:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Атмосферные фронты пройдут через регион в сопровождении осадков

Атмосферные фронты пройдут через регион в сопровождении осадков

Фото: Илья Московец © URA.RU

В пятницу, 28 ноября, Свердловская область окажется во фронтальной части циклона «Вольфганг». Ожидаются осадки, предупреждает местный синоптик Алексей Пулин.

«Начиная с середины дня через южную половину региона будет проходить теплый фронт, а в ночь на субботу — холодный. Северная часть области окажется под фронтом окклюзии заполняющегося циклона „Вольфганг“. Суммарное количество осадков к утру субботу составит 5-10 мм, по югу области — до 2-5 мм», — написал Пулин в своем telegram-канале.

По его прогнозу, в последний рабочий день в Свердловской области будет от -3 до 2 градусов, на севере — до -4...-6. Ожидается облачная погода, во второй половине дня — снег и мокрый снег. Порывы ветра могут достигать 8 м/с. В Екатеринбурге в дневные часы будет от 0 до 2.

Продолжение после рекламы


Ранее синоптик Алексей Пулин прогнозировал, что в ближайшие дни в Свердловской области ожидается небольшое потепление и осадки в виде дождя со снегом. Теперь же он предупреждает, что 28 ноября регион окажется во фронтальной части циклона «Вольфганг», который принесет новые осадки и понижение температуры.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал