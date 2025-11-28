Эксперты рассказали, почему россияне стали чаще брать ипотеку
Ключевыми драйверами продаж на первичном рынке являются семейная, дальневосточная и арктическая ипотеки
Фото: Анастасия Соргина © URA.RU
Количество сделок по покупке недвижимости на первичном рынке с помощью ипотеки в России за последние 10 месяцев увеличилось на 17%. Сейчас доля операций с использованием кредитного инструмента составляет 68% от общего числа сделок по покупке квартиры. Об этом URA.RU рассказали аналитики технологической платформы «Авито Недвижимость».
«Количество расчетов по условиям в нашем ипотечном сервисе в октябре продолжает расти, прибавив 7% за месяц как на вторичном рынке, так и в сегменте новостроек. Это произошло несмотря на то, что последнее снижение ставки ЦБ РФ не привело к корректировке ставок предложений по рыночной ипотеке от банков. В то же время количество отправленных в банки заявок по объектам первичного рынка и число одобрений выросли еще сильнее, на 11% за месяц», — рассказал руководитель бизнес-направления «Ипотека, страхование и сделочные сервисы» на «Авито» Артур Ахметов.
Рост интереса к этому кредитному инструменту эксперты также связывают с предстоящими изменениями в правилах выдачи семейной ипотеки. Так, с 1 февраля супруги должны будут обязательно выступать созаемщиками, поэтому смогут взять льготный кредит только на один объект. В результате сейчас многие россияне стараются успеть купить вторую квартиру по семейной ипотеке.
«Помимо семейной ипотеки, ключевыми драйверами продаж на первичном рынке также являются другие льготные субсидируемые государством программы: например, дальневосточная и арктическая ипотеки. При этом в число регионов с наибольшим количеством сделок с ипотекой по итогам октября 2025 года вошли Тыва (93% сделок), Кабардино-Балкария (92%), Адыгея (89%), Мурманская и Кемеровская области (по 86%)», — отмечают в «Авито».
В свою очередь на вторичном рынке лидерами стали Чукотский АО (53%), Ямало-Ненецкий АО (50%), Ханты-Мансийский АО (44%) и Архангельская область (44%). В целом число сделок с использованием ипотеки для покупки «вторички» по итогам октября 2025 года показало увеличение на 5% и составило 29% от общего числа.
