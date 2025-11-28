Осталось несколько дней: какие налоги надо точно заплатить до декабря
До 1 декабря 2025 года россиянам нужно оплатить имущественные налоги
Россиянам нужно оплатить имущественные налоги до 1 декабря 2025 года за прошлый период. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.
«Эти обязательные платежи включают налог на имущество физических лиц, земельный налог для собственников земельных участков, и транспортный налог для владельцев автомобилей и других средств передвижения», — отметил Виноградов. Его слова передает RT. Эксперт добавил, что оплатить нужно и НДФЛ с процентов по банковским вкладам, если доход превысил необлагаемый минимум — 210 тысяч рублей за 2024 год.
С 1 января 2025 года действует новая пятиступенчатая шкала НДФЛ — 13%, 15%, 18%, 20% и 22%. При этом проценты по вкладам декларировать не нужно — налоговые органы сами рассчитывают сумму и включают ее в налоговое уведомление. Просрочка приведет к начислению пени и может обернуться взысканием через суд, ограничением на выезд за границу и трудностями при получении кредита. Задолженность можно проверить в личном кабинете на сайте ФНС.
