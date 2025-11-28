Осталось несколько дней: какие налоги надо точно заплатить до декабря

До 1 декабря 2025 года россиянам нужно оплатить имущественные налоги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россиянам нужно оплатить имущественные налоги до 1 декабря 2025 года за прошлый период. Об этом заявил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Эти обязательные платежи включают налог на имущество физических лиц, земельный налог для собственников земельных участков, и транспортный налог для владельцев автомобилей и других средств передвижения», — отметил Виноградов. Его слова передает RT. Эксперт добавил, что оплатить нужно и НДФЛ с процентов по банковским вкладам, если доход превысил необлагаемый минимум — 210 тысяч рублей за 2024 год.