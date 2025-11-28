Силы российской ПВО пресекли атаку Украины на Москву
28 ноября 2025 в 06:27
Дежурные силы ПВО перехватили украинский беспилотник. Вражеская атака была предотвращена над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собинин. Как уточнил глава города, на месте падения дрона работают экстренные службы.
