Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Силы российской ПВО пресекли атаку Украины на Москву

28 ноября 2025 в 06:27
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Срочная новость , заглушка, ура ру, Срочная новость

Срочная новость

Фото: © URA.RU

Дежурные силы ПВО перехватили украинский беспилотник. Вражеская атака была предотвращена над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собинин. Как уточнил глава города, на месте падения дрона работают экстренные службы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал