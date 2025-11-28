Трамп обратился к военным по поводу превосходства флота России над американским

Президент США впечатлен ледокольным флотом России Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты существенно отстают от России по объему ледокольного флота. Об этом американский лидер сказал в обращении к военным по случаю Дня благодарения.

«У нас не было ни одного, знаете, у нас во всей стране всего один [ледокол]. А у России их 48», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поучаствовал в закладке атомного ледокола «Сталинград». Какие еще атомные суда есть у России можно узнать в инфографике.

Продолжение после рекламы