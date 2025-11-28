Трамп обратился к военным по поводу превосходства флота России над американским
Президент США впечатлен ледокольным флотом России
Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты существенно отстают от России по объему ледокольного флота. Об этом американский лидер сказал в обращении к военным по случаю Дня благодарения.
«У нас не было ни одного, знаете, у нас во всей стране всего один [ледокол]. А у России их 48», — заявил Трамп.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поучаствовал в закладке атомного ледокола «Сталинград». Какие еще атомные суда есть у России можно узнать в инфографике.
В Совфеде РФ также заявляли, что Арктика — это ключ к доминированию в мире. Тот, кто завладеет регионом, сможет сохранить однополярное мироустройство, либо создать новое многополярное.
