Политика

Трамп обратился к военным по поводу превосходства флота России над американским

28 ноября 2025 в 05:34
Президент США впечатлен ледокольным флотом России

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты существенно отстают от России по объему ледокольного флота. Об этом американский лидер сказал в обращении к военным по случаю Дня благодарения.

«У нас не было ни одного, знаете, у нас во всей стране всего один [ледокол]. А у России их 48», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин поучаствовал в закладке атомного ледокола «Сталинград». Какие еще атомные суда есть у России можно узнать в инфографике.

В Совфеде РФ также заявляли, что Арктика — это ключ к доминированию в мире. Тот, кто завладеет регионом, сможет сохранить однополярное мироустройство, либо создать новое многополярное.

