Пугачева может лишиться прав на товарный знак «Рождественских встреч»
Фото: СС BY-SA 4.0 / Сергей Серебро / Народные новости Витебска.
Певица Алла Пугачева может лишиться исключительных прав на товарный знак телепрограммы «Рождественские встречи» в 2026 году. Срок действия исключительного права на товарный знак истекает 10 октября.
«Имя правообладателя: Пугачева Алла Борисовна. <...> Дата, до которой продлен срок действия исключительного права: 10.10.2026», — говорится в извещении об изменениях, касающиеся товарных знаков, знаков обслуживания. Оно размещено на сайте российского агентства по патентам и товарным знакам.
«Рождественские встречи» — это ежегодная рождественская телепрограмма-фестивал. Она в разное время выходила в эфир на таких каналах, как Первый канал, НТВ и «Россия-1».
