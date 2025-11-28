О трудности материнства высказались более 80% россиян

Подавляющее большинство россиян уверены, что быть матерью трудно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

86% россиян убеждены, что быть матерью скорее трудно, чем легко. Противоположного мнения придерживаются лишь 7% опрошенных, еще столько же затруднились с ответом. Мнение населения выяснил аналитический центр ВЦИОМ.

«Такое представление о материнстве разделяют респонденты всех возрастов, независимо от того, есть ли у них дети и сколько их. Наиболее единодушны в этом вопросе родители двоих детей — 89% из них отмечают сложность материнской роли», — следует из данных ВЦИОМ за ноябрь.

Особенно ярко эта тенденция проявляется среди молодежи (родившихся в 2001 году и позднее) и представителей старшего поколения (рожденных до 1947 года). В этих группах о трудностях материнства говорят 92% и 93% соответственно. Многие россияне также считают, что в современном мире быть матерью стало сложнее, чем раньше. Этой точки зрения придерживаются 42% респондентов с двумя и более детьми. Каждый четвертый (26,5%) полагает, что трудностей не прибавилось, а 23,5% уверены, что ничего не изменилось.

