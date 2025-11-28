ВСУ атаковали три жилых дома в Ростовской области
28 ноября 2025 в 07:55
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Силы ПВО пресекли массированную атаку Украины на Ростовскую область. Вражеские беспилотники были уничтожены над семью городам региона. Об этом сообщил губернатор области Юрий Слюсарь. В заявлении уточняется, что в Шахтах поврежден жилой дом. В нем выбиты стекла. Также урон получили два частных дома в Таганроге.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал