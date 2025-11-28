В аэропортах Курумоч и Баратаевка действует план «Ковер»
Аэропорты Ульяновска и Самары приостановили прием рейсов
28 ноября 2025 в 05:23
Еще в двух аэропортах ввели ограничения
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В самарской и ульяновской авиагаванях введены ограничения на работу рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорты САМАРА (Курумоч), УЛЬЯНОВСК (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.
