Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

В аэропортах Курумоч и Баратаевка действует план «Ковер»

Аэропорты Ульяновска и Самары приостановили прием рейсов
28 ноября 2025 в 05:23
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Еще в двух аэропортах ввели ограничения

Еще в двух аэропортах ввели ограничения

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В самарской и ульяновской авиагаванях введены ограничения на работу рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорты САМАРА (Курумоч), УЛЬЯНОВСК (Баратаевка). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов», — пояснил пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал