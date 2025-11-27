FT: Бельгия считает использование активов России угрозой мирному соглашению
В Бельгии предупредили ЕС о печальных последствиях необдуманных решений
Реализация плана Евросоюза по использованию замороженных активов РФ ради финансирования Украины разрушит шансы на потенциальный мир в зоне конфликта. С таким заявлением выступил премьер-министр Бельгии Барт де Вевера.
«Быстрое завершение плана ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования Киева разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Оно должно положить конец почти четырехлетнему противостоянию», — возражения де Вевера изложены в письме, адресованном Европейской комиссии.
Текст послания был обнародован за три недели до того, как лидеры блока вознамерились провести саммит, чтобы решить судьбу дальнейших финансовых и военных потоков на Украину. Согласно информации, полученной Financial Times, содержание письма совпадает с недавно выдвинутой президентом США Дональдом Трампом инициативой, цель которой — способствовать урегулированию украинского кризиса.
URA.RU уже рассказывало, что ЕС официально не участвовал в подготовке американского мирного плана. При этом в европейских странах существуют разные мнения относительно возможных путей урегулирования противоречий: некоторые государства не согласны с условиями, которые могут быть восприняты как капитуляция со стороны Киева. В альянсе конфликт из-за поддержки Украины назревал давно. А о том, как Запад пытается присвоить себе заблокированные средства России — узнаете из нашего материала.
