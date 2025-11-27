FT: Бельгия считает использование активов России угрозой мирному соглашению

В Бельгии предупредили ЕС о печальных последствиях необдуманных решений Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Реализация плана Евросоюза по использованию замороженных активов РФ ради финансирования Украины разрушит шансы на потенциальный мир в зоне конфликта. С таким заявлением выступил премьер-министр Бельгии Барт де Вевера.

«Быстрое завершение плана ЕС по использованию замороженных российских активов для финансирования Киева разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Оно должно положить конец почти четырехлетнему противостоянию», — возражения де Вевера изложены в письме, адресованном Европейской комиссии.

Текст послания был обнародован за три недели до того, как лидеры блока вознамерились провести саммит, чтобы решить судьбу дальнейших финансовых и военных потоков на Украину. Согласно информации, полученной Financial Times, содержание письма совпадает с недавно выдвинутой президентом США Дональдом Трампом инициативой, цель которой — способствовать урегулированию украинского кризиса.

