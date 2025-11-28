Логотип РИА URA.RU
В Москве ввели план «Ковер» из-за атаки украинских БПЛА

28 ноября 2025 в 07:35
Фото: © URA.RU

В Москве активирован план «Ковер» в связи с атакой украинских беспилотников. Аэропорт Внуково в настоящее время не осуществляет прием и отправку рейсов. Об этом сообщила Росавиация. Меры введены ради безопасности пассажиров.

