Страны ЕС будут давать россиянам долгосрочный шенген на три месяца
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Европейские страны Шенгенской зоны планируют выдавать российским гражданам долгосрочные визы сроком не более трех месяцев. Об этом сообщил европейский дипломатический источник.
«Долгосрочные визы шенген будут выдаваться максимум на три месяца. К этим мерам также присоединятся государства Шенгенской зоны, не входящие в Евросоюз», — рассказал РИА Новости европейский дипломат.
Новые правила означают, что для каждой поездки в шенгенские страны россиянам нужно будет получать новую визу. Отдельные страны могут вводить дополнительные проверки для заявителей из России.
Ранее Еврокомиссия ввела полный запрет на многократные шенгенские визы для граждан России. В сентябре 2022 года начались ограничения в визовой политике между Россией и Европейским союзом — тогда ЕС полностью прекратил действие упрощенного визового режима с РФ. Статистические данные за последние годы показывают существенное сокращение туристического потока из России в страны Евросоюза.
