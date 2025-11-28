Логотип РИА URA.RU
Страны ЕС будут давать россиянам долгосрочный шенген на три месяца

28 ноября 2025 в 06:19
Шенгенской зоны планируют выдавать гражданам РФ максимум на три месяца

Визы шенген планируют выдавать гражданам РФ максимум на три месяца

Фото: Анна Майорова © URA.RU

Европейские страны Шенгенской зоны планируют выдавать российским гражданам долгосрочные визы сроком не более трех месяцев. Об этом сообщил европейский дипломатический источник. 

«Долгосрочные визы шенген будут выдаваться максимум на три месяца. К этим мерам также присоединятся государства Шенгенской зоны, не входящие в Евросоюз», — рассказал РИА Новости европейский дипломат. 

Новые правила означают, что для каждой поездки в шенгенские страны россиянам нужно будет получать новую визу. Отдельные страны могут вводить дополнительные проверки для заявителей из России.

Ранее Еврокомиссия ввела полный запрет на многократные шенгенские визы для граждан России. В сентябре 2022 года начались ограничения в визовой политике между Россией и Европейским союзом — тогда ЕС полностью прекратил действие упрощенного визового режима с РФ. Статистические данные за последние годы показывают существенное сокращение туристического потока из России в страны Евросоюза.

