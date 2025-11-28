Страны ЕС будут давать россиянам долгосрочный шенген на три месяца

Визы шенген планируют выдавать гражданам РФ максимум на три месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU

Европейские страны Шенгенской зоны планируют выдавать российским гражданам долгосрочные визы сроком не более трех месяцев. Об этом сообщил европейский дипломатический источник.

«Долгосрочные визы шенген будут выдаваться максимум на три месяца. К этим мерам также присоединятся государства Шенгенской зоны, не входящие в Евросоюз», — рассказал РИА Новости европейский дипломат.

Новые правила означают, что для каждой поездки в шенгенские страны россиянам нужно будет получать новую визу. Отдельные страны могут вводить дополнительные проверки для заявителей из России.

