Экс-премьер России Степашин допустил снижение ставки ЦБ до 6%

«Либо инфляция и рост цен, в том числе на продовольствие, либо снижение ставки. Поэтому тут сложная история, я как бывший председатель Счетной палаты могу сказать... Если мы выйдем на 4% инфляции, ставка может быть 6–7%, это уже нормально», — сказал экс-премьер ТАСС. По его мнению, уровень ключевой ставки в 2026 году будет напрямую зависеть от уровня инфляции.

С лета 2024 года в связи с ростом инфляции Центробанк придерживался политики ужесточения и трижды повышал ключевую ставку. В июле прошлого года она была увеличена на 2 процентных пункта и достигла 18% годовых. В сентябре показатель вырос до 19%, а в октябре регулятор поднял ставку до рекордных 21% годовых. Этот уровень сохранялся до июня текущего года, после чего началось постепенное снижение: сначала ставка опустилась до 20%, а затем ежемесячно уменьшалась. В сентябре регулятор в третий раз подряд снизил ставку — на 1 процентный пункт, до 17% годовых. Подробнее о том, что представляет собой ключевая ставка, как она влияет на экономику и каковы прогнозы на будущее, можно узнать в материале URA.RU.