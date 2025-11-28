Логотип РИА URA.RU
ВСУ атаковали Москву дважды за 15 минут

28 ноября 2025 в 06:43
Фото: © URA.RU

Силы российской ПВО подавили второй украинский беспилотник над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения БПЛА работают спецслужбы. Это вторая атака ВСУ за последние 15 минут.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

