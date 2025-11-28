ВСУ атаковали Москву дважды за 15 минут
28 ноября 2025 в 06:43
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Силы российской ПВО подавили второй украинский беспилотник над Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения БПЛА работают спецслужбы. Это вторая атака ВСУ за последние 15 минут.
