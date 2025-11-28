Стали известны новые подробности в деле об убийстве замначальника Генштаба Москалика

Террористу Кузину дали пожизненный срок за теракт против Москалика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Лариса Москалик в последний раз разговаривала с мужем, генералом Ярославом Москаликом, за 15 минут до теракта. Об этом сообщили журналисты, уточнив, что беседа состоялась примерно в половине одиннадцатого утра 25 апреля 2025 года, после того как генерал вернулся с дежурства в служебную квартиру в Балашихе.

«Лариса Москалик в последний раз разговаривала с супругом минут за 15 до взрыва», — передает «Коммерсант». Там же отметили, что после возвращения домой Москалик по телефону сообщил жене, что ненадолго отъедет по делам, а затем отправится на дачу. Спустя 15 минут произошел взрыв.

Из многочисленных сообщений, появившихся в домовом чате, ей вскоре стало известно о взрыве автомобиля во дворе. Не сумев связаться с супругом по телефону, она вернулась в Балашиху, где узнала о произошедшем.

Продолжение после рекламы

Ранее Второй Западный окружной военный суд в Москве приговорил Игната Кузина к пожизненному заключению. Ему также назначили штраф в размере двух миллионов рублей, передает РАПСИ.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2023 года Кузин приехал в Россию, где арендовал жилье и выполнял указания куратора. Для слежки за генералом он арендовал квартиру рядом с домом, где тот проживал. В феврале 2025 года злоумышленники приобрели автомобиль, в который поместили взрывное устройство. Компоненты бомбы были спрятаны в тайнике в лесопарковой зоне Балашихи. Кузин нашел закладку по координатам, отправленным куратором, и принес содержимое к себе домой и собрал ее.

В марте 2025 года он установил в автомобиле видеокамеру, чтобы куратор мог дистанционно наблюдать за генералом. Преступление готовилось тщательно, но первая попытка оказалась неудачной: сигнал на подрыв не прошел из-за разрядившегося аккумулятора.

Вторая попытка закончилась трагедией. 25 апреля 2025 года, когда генерал Москалик вышел из подъезда, дистанционно было подорвано взрывное устройство. Мужчина сильно обгорел, его ранило фрагментами деформированного металла, гвоздями, саморезами. Жителям дома в результате теракта также был причинен ущерб.