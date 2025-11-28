Декан Виноградов: обратиться за пенсией можно до пенсионного возраста

Подать заявление для пенсии можно на «Госуслугах» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Обратиться за накопительной пенсией можно до наступления пенсионного возраста. Об этом сообщил профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«Закон предусматривает для предпенсионеров три варианта получения пенсионных накоплений, каждый из которых имеет свои особенности и условия применения», — разъяснил профессор агентству «Прайм». Чтобы получить накопительную пенсию досрочно, предпенсионеру нужно предварительно изучить выписку из своего индивидуального лицевого счета, которая доступна через личный кабинет на портале «Госуслуги» или на сайте фонда.

Варианты такие: получить все деньги сразу, разделить их на определенный период (но не менее 10 лет) или назначить себе пожизненную накопительную пенсию. Выбор зависит от размера средств на счете. Подать заявление можно через портал «Госуслуги» или сайт фонда, а также лично в местном отделении фонда или МФЦ. В среднем заявление рассматривают 10 рабочих дней. Если решение будет положительным, деньги поступят на банковский счет в следующем месяце.

