В Японии признали сильную зависимость от России
В Японии завили, что не могут отказаться от ресурсов России
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Поставки энергии в Японию из-за рубежа, включая участие в Сахалинском проекте, имеют критическое значение для энергетической безопасности страны. Об этом сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны.
«Обеспечение поставок энергии из-за рубежа, в том числе в рамках Сахалинского проекта, крайне важно для энергетической безопасности Японии, заявило министерство промышленности Японии», — сообщил Reuters. Заявление прозвучало в ответ на вопрос о санкциях в отношении ключевого акционера проекта «Сахалин-1».
Представители посольства Японии в Москве ранее сообщили, что Токио не планирует отказываться от российского газа. Там подчеркнули значимость поставок топлива из России для энергетической стабильности страны.
Ранее США ввели санкции против российской нефтяной компании «Роснефть», «Лукойла» и 34 их дочерних структуры. Как заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, новые санкции не несут угроз российской экономике: у нее «сформировался устойчивый иммунитет».
Однако президент РФ Владимир Путин заявил, что не ожидал новых санкций США против российских нефтяных компаний, передает RT. После саммита ОДКБ в Бишкеке он отметил, что какого-либо конфликта между Россией и США не было.
Материал из сюжета:Санкции против России вообще и Урала в частности
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.