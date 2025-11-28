Логотип РИА URA.RU
Общество

Казакова: в РФ с весны запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности

28 ноября 2025 в 05:13
Онлайн-кинотеатры обяжут соблюдать традиционные ценности

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В России с начала весны онлайн-кинотеатрам запретят показывать картины, дискредитирующие традиционные ценности. Об этом рассказала глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.

«С первого марта 2026 года вступает в силу закон, который обязывает владельцев онлайн-кинотеатров не допускать распространение фильмов, содержащих дискредитацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — передает РИА Новости слова Казаковой. Она добавила, что нарушения будут основанием для отказа в выдаче или отзыва прокатного удостоверения.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете фильмов, которые отрицают традиционные российские ценности. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.

