Казакова: в РФ с весны запретят фильмы, дискредитирующие традиционные ценности
Онлайн-кинотеатры обяжут соблюдать традиционные ценности
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В России с начала весны онлайн-кинотеатрам запретят показывать картины, дискредитирующие традиционные ценности. Об этом рассказала глава комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова.
«С первого марта 2026 года вступает в силу закон, который обязывает владельцев онлайн-кинотеатров не допускать распространение фильмов, содержащих дискредитацию традиционных российских духовно-нравственных ценностей», — передает РИА Новости слова Казаковой. Она добавила, что нарушения будут основанием для отказа в выдаче или отзыва прокатного удостоверения.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о запрете фильмов, которые отрицают традиционные российские ценности. Закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
