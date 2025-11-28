Аэропорты Краснодара и Сочи закрыты для полетов
28 ноября 2025 в 07:42
Сразу два аэропорта закрылись на юге России. Авиагавани Краснодара и Сочи временно не принимают и не выпускают самолеты. Об этом сообщила Росавиация. Решение о приостановке работы аэропортов принято ради безопасности полетов.
