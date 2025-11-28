Афганистан предлагает России трудовых мигрантов
Вопрос привлечения трудовых мигрантов из Афганистана еще только обсуждается
Фото: Илья Московец © URA.RU
Сейчас ведутся переговоры между Кабулом и российскими властями о возможности привлечения афганских трудовых мигрантов для работы в сельскохозяйственной отрасли. Об этом заявил посол Афганистана в РФ Хассан Гулл Хассан.
«Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать», — заявил Хассан Гулл Хассан, его слова приводит РИА Новости. Посол надеется, что этот вопрос будет и дальше обсуждаться с российской стороной. На данный момент пока нет никакой точной договоренности.
Ранее в России ужесточились законы против мигрантов. На данный момент идет эксперимент по сбору данных для пополнения биометрической базы. В ней уже 7 млн записей, как отметил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин. Эта база позволит закрыть все лазейки для возвращения в Россию по поддельным документам.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
- .28 ноября 2025 09:34А они дипломированные специалисты??? А работать приедут со своими семьями?
- 2028 ноября 2025 09:32Комментарии излишни.