Общество

Афганистан предлагает России трудовых мигрантов

28 ноября 2025 в 08:31
Вопрос привлечения трудовых мигрантов из Афганистана еще только обсуждается

Фото: Илья Московец © URA.RU

Сейчас ведутся переговоры между Кабулом и российскими властями о возможности привлечения афганских трудовых мигрантов для работы в сельскохозяйственной отрасли. Об этом заявил посол Афганистана в РФ Хассан Гулл Хассан.

«Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать», — заявил Хассан Гулл Хассан, его слова приводит РИА Новости. Посол надеется, что этот вопрос будет и дальше обсуждаться с российской стороной. На данный момент пока нет никакой точной договоренности. 

Ранее в России ужесточились законы против мигрантов. На данный момент идет эксперимент по сбору данных для пополнения биометрической базы. В ней уже 7 млн записей, как отметил заместитель секретаря Совета безопасности (СБ) РФ Александр Гребенкин. Эта база позволит закрыть все лазейки для возвращения в Россию по поддельным документам. 

Комментарии (2)
  • .
    28 ноября 2025 09:34
    А они дипломированные специалисты??? А работать приедут со своими семьями?
  • 20
    28 ноября 2025 09:32
    Комментарии излишни.
