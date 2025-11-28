Афганистан предлагает России трудовых мигрантов

Вопрос привлечения трудовых мигрантов из Афганистана еще только обсуждается Фото: Илья Московец © URA.RU

Сейчас ведутся переговоры между Кабулом и российскими властями о возможности привлечения афганских трудовых мигрантов для работы в сельскохозяйственной отрасли. Об этом заявил посол Афганистана в РФ Хассан Гулл Хассан.

«Пока мы предложили рабочих в сфере сельского хозяйства, но надеемся, что если получится договориться, то и в других сферах тоже будем работать», — заявил Хассан Гулл Хассан, его слова приводит РИА Новости. Посол надеется, что этот вопрос будет и дальше обсуждаться с российской стороной. На данный момент пока нет никакой точной договоренности.