Спевшей хит Sigma Boy пришлось уйти из школы

Несовершеннолетняя Мария Янковская, которая вместе с Светланой Чертищевой обрела популярность благодаря хиту Sigma Boy, теперь обучается онлайн. По словам певицы, такой формат учебы позволяет ей совмещать образование с активной творческой деятельностью.

«Я пять с половиной лет проучилась в оффлайн-школе, а потом я перешла на онлайн-обучение из-за своей популярности, из-за всего происходящего в моей жизни», — сообщила Янковская. Ее слова передает «Комсомольская правда».

По ее словам, такой формат очень удобен, так исполнительница хита находит больше времени для съемок. Кроме того при таком формате обучения, по ее словам, у нее есть возможность в любое время и в любой точке мира просматривать лекции, выполнять домашние задания и проходить аттестацию.

Во время встречи с журналистом Янковская также поделилась своими увлечениями и планами. Она призналась, что ей очень нравится турецкая актриса Ханде Эрчел и сериал «Постучись в мою дверь», который она смотрела вместе с мамой.