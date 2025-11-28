Украина выпустила почти 140 БПЛА по России за ночь
28 ноября 2025 в 09:36
Фото: © URA.RU
Дежурные средства ПВО обнаружили и подавили 136 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщает Минобороны. Вражеская атака была пресечена в ночь на 28 ноября.
