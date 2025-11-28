Стекло на АЗС пострадало после атаки ВСУ в Воронежской области
28 ноября 2025 в 08:49
Очередная атака ВСУ остановлена в Воронежской области. Над регионом было уничтожено два украинских беспилотника. Об этом сообщил губернатор области Александр Гусев. В заявлении главы региона уточняется о повреждениях жилого дома и местной заправочной станции. "ПВО уничтожили два беспилотника. Повреждена кровля жилого дома и остекление АЗС", - говорится в сообщении Гусева. Оно размещено в telegram-кнаале губернатора.
