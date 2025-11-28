Пленный солдат ВСУ заявил, что сбежит с Украины, если вернется туда Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Боец ВСУ Артем Садовей, сдавшийся в плен российским военнослужащим, планирует уехать из Украины в случае возвращения туда в рамках обмена. Об этом он сообщил журналистам.

«Как только появилась бы возможность, уехал бы оттуда (с Украины — прим URA.RU). <…> Буду уезжать оттуда, и побыстрее», — сообщил он ТАСС. Садовей служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Он пояснил, что после возвращения из плена военнослужащим дают отпуск на три месяца, и этого времени, по его мнению, хватит, чтобы оформить документы и уехать за границу.

ВС РФ продолжают планомерно продвигаться в зоне спецоперации, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Положение украинских войск в зоне СВО сейчас крайне тяжелое. Все больше солдат противника сдаются в плен.

