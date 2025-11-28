Логотип РИА URA.RU
Общество

Пленный боец ВСУ сделал жесткое признание об обмене

Пленный из ВСУ заявил, что хочет уехать с Украины, если его обменяют
28 ноября 2025 в 09:39
Пленный солдат ВСУ заявил, что сбежит с Украины, если вернется туда

Пленный солдат ВСУ заявил, что сбежит с Украины, если вернется туда

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Боец ВСУ Артем Садовей, сдавшийся в плен российским военнослужащим, планирует уехать из Украины в случае возвращения туда в рамках обмена. Об этом он сообщил журналистам.

«Как только появилась бы возможность, уехал бы оттуда (с Украины — прим URA.RU). <…> Буду уезжать оттуда, и побыстрее», — сообщил он ТАСС. Садовей служил в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ. Он пояснил, что после возвращения из плена военнослужащим дают отпуск на три месяца, и этого времени, по его мнению, хватит, чтобы оформить документы и уехать за границу.

ВС РФ продолжают планомерно продвигаться в зоне спецоперации, освобождая населенные пункты и приближая выполнение целей, поставленных президентом РФ Владимиром Путиным. Положение украинских войск в зоне СВО сейчас крайне тяжелое. Все больше солдат противника сдаются в плен. 

Ранее украинский военнопленный Артем Кондыбко рассказал о приказах, которые отдавались его командирами. Он заявил, что его расчет получил задание уничтожать не только ВС РФ, но и отступающих украинских солдат. Кондыбко также пытались уничтожить свои при помощи минометов и дронов, когда его из зоны конфликта выводили российские бойцы.

Спецоперация РФ на Украине

