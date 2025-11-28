Логотип РИА URA.RU
ВСУ атаковали Москву беспилотниками, десятки рейсов задержаны: что известно об ударе по столице

Силы ПВО уничтожили за 15 минут два украинских беспилотника над Москвой
28 ноября 2025 в 08:51
Из-за атаки БПЛА временно закрывался аэропорт Внуково

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Утром 28 ноября силы ПВО уничтожили над Москвой два украинских беспилотника. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он не уточнил, где именно были уничтожены дроны, куда упали их обломки и есть ли какие-либо последствия. Известно лишь, что второй беспилотник был сбит спустя 15 минут после первого. Подробности атаки ВСУ на столицу — в материале URA.RU.

Что известно об атаке БПЛА на Москву

Сергей Собянин сообщил, что сегодня утром были перехвачены два беспилотника, которые летели в сторону столицы. В своем telegram-канале он написал, что первый дрон был сбит в 4:25 по московскому времени, а второй — в 4:40. При этом мэр не сообщил, где именно были сбиты дроны, где упали их обломки и есть ли какие-либо последствия от этого инцидента. По его словам, на местах падения обломков БПЛА работают экстренные службы.

Задержки рейсов в аэропортах

Внуково

В Московском аэропорту Внуково ночью 28 ноября временно были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил в своем telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко. Спустя 16 минут аэропорт возобновил работу в штатном режиме.

Судя по онлайн-табло, из-за ограничений был отменен рейс в Тбилиси и задержан рейс в Стамбул. С опозданием прибыли самолеты из Дубая, Шарм-эль-Шейха, Стамбула и Ташкента.

Шереметьево

В Шереметьево были отменены рейсы в Алжир и Калининград. Кроме того, были задержаны вылеты в Краснодар, Ульяновск, Екатеринбург, Сочи, Самару, Магас, Саратов, Геленджик, Волгоград, Петропавловск-Камчатский, Шарм-эль-Шейх и Минск. С опозданием совершили посадку самолеты из Грозного, Краснодара, Махачкалы, Санкт-Петербурга, Уфы, Минеральных вод, Мурманска, Калининграда, Кирова, Новосибирска, Челябинска, Красноярска, Хургады, Сургута и Омска.

Домодедово

Минувшей ночью в Домодедово был отменен рейс в Ош и задержан в Ереван. Позже назначенного времени совершили посадку самолеты из Каира, Эль-Кувейта, Байконура, Шарджи, Самарканды, Оша, Шарм-эль-Шейха и Новосибирска.

