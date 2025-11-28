Закрытое небо: ограничения в аэропортах России 28 ноября — онлайн-табло

В ряде аэропортов России закрыли небо ночью 28 ноября Фото: Роман Наумов © URA.RU

В пятницу, 28 ноября, в аэропортах России продолжаются массовые ограничения. За ночь сразу в девяти городах закрыли небо, а по всей стране прошли отмены и задержки рейсов. Об обстановке в аэропортах России утром 28 ноября — в материале URA.RU.

В каких аэропортах ввели ограничения 28 ноября

Этой ночью небо закрыли в аэропортах Волгограда, Пензы, Саратова, Самары, Ульяновска, Краснодара, Сочи и Геленджика. Также ограничения коснулись воздушной гавани Внуково. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По состоянию на 7:25 мск, аэропорты Внуково, Пезны, Самары и Ульяновска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. В остальных городах небо по-прежнему закрыто.

Аэропорты Москвы

Домодедово

Судя по данным онлайн-табло, в Домодедово минувшей ночью отменили один рейс — в Ош. Задержаны вылеты в Новосибирск и Ереван. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Каира, Эль-Кувейта, Байконура, Шарджа и Новосибирска.

Шереметьево

В Шереметьево ночью 28 ноября отменили вылеты в Алжир и Калининград. Задержаны вылеты в Екатеринбург, Ульяновск, Краснодар, Сочи, Самару, Магас, Саратов, Геленджик, Волгоград, Петропавловск-Камчатский, Шарм-эль-Шейх и Минск. С опозданием прибыли рейсы из Грозного, Краснодара, Махачкалы, Санкт-Петербурга, Сочи, Уфы, Минеральных Вод, Мурманска, Калининграда, Кирова, Новосибирска, Челябинска, Красноярска и Хургады.

Аэропорт Санкт-Петербурга

В Пулково ночь 28 ноября прошла без отмен рейсов. Задержаны вылеты в Сочи, Москву, Краснодар, Тюмень, Нарьян-Мар, Владикавказ, Бухару, Иркутск и Ургенч. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Москвы, Кирова, Сыктывкара и Калининграда.

Аэропорт Сочи

В Сочи за ночь 28 ноября отменили один вылет — в Ереван. Задержаны рейсы в Анталью, Санкт-Петербург, Москву, Казань и Иваново. Позже назначенного времени прибыли самолеты из Сургута, Калуги, Дубая и Самарканда.

Аэропорт Екатеринбурга

Судя по данным онлайн-табло, в Кольцово минувшей ночью не отменили ни одного рейса. Задержаны вылеты в Санкт-Петербург, Краснодар, Ереван и Москву. Позже назначенного времени совершили посадку самолеты из Сургута, Москвы, Санкт-Петербурга и Ташкента.

Аэропорт Новосибирска