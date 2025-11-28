Истребитель Су-57 превосходит американские F-22 и F-35 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Российский истребитель пятого поколения Су-57 демонстрирует более высокую эффективность в боевых условиях по сравнению с американскими истребителями F-22 и F-35. Отметил превосходство истребителя РФ американский военный журнал MWM.

«Конструкция и возможности российского истребителя пятого поколения Су-57 продолжают совершенствоваться на основе его продолжающегося реального боевого опыта», — сообщило MWM. По данным журнала, российский истребитель успешно выполняет разнообразные задачи, включая подавление ПВО, участие в воздушных боях и нанесение точных ударов в защищенном воздушном пространстве противника.

В то же время американские истребители в боевых условиях сталкивались в основном со слабовооруженными противниками, такими как Талибан и ИГИЛ (группировка «Исламское государство» запрещена в России). «Хотя конкурирующие американские истребители пятого поколения F-22 и F-35 прошли боевые испытания, их операции в основном были направлены против слабовооруженных противников», — отмечает журнал. Кроме того, ни один из американских самолетов пока не оснащен ракетами класса «воздух-поверхность», что является одним из ключевых преимуществ Су-57.

Модернизация американских истребителей F-35 с целью оснащения их ракетами класса «воздух-поверхность» ожидается только в начале 2030-х годов в рамках программы Block 4. В то время как российский Су-57 уже сейчас способен выполнять более сложные боевые задачи.