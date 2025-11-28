Логотип РИА URA.RU
Общество

Соучастница одного из самых громких преступлений в РФ вышла на свободу

Хасис, осужденная по делу Маркелова и Бабуровой, вышла на свободу
28 ноября 2025 в 09:57
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Осужденная за участие в убийстве адвоката Станислава Маркелова и журналистки «Новой газеты» Анастасии Бабуровой Евгения Хасис вышла на свободу. Об этом сообщили журналисты

«На свободу вышла Евгения Хасис. Почти 17 лет назад она помогла убить Станислава Маркелова и Анастасию Бабурову», — сообщил РЕН ТВ. Маркелов и Бабурова были застрелены 19 января 2009 года в центре Москвы. По версии следствия, убийство было связано со взглядами погибших: они участвовали в деятельности антифашистского движения.

В 2011 году Мосгорсуд приговорил мужа Хасис Никиту Тихонова к пожизненному сроку, а саму Хасис — к 18 годам тюрьмы. Они входили в запрещенную в РФ экстремистскую организацию БОРН («Боевая организация русских националистов»). Следствие установило, что выстрелы производил Тихонов, а Хасис подала ему сигнал, что пора выходить навстречу жертве. Спустя 12 лет Верховный суд уменьшил срок Хасис после того, как ЕСПЧ выявил в судебном процессе нарушения.

Ранее уже были сообщения, что Хасис вышла на свободу. Однако данные об ее освобождении оказались фейками.

