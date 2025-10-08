Рэпера Macan забирают в армию: рассказываем где он будет служить

Рэпер Андрей Косолапов выступающий под псевдонимом Macan готовится к отправке в распределительный пункт армии. По предположению telegram-канала Mash, Macan будет проходить службу в Семеновском полку, где сейчас также служит актер Глеб Калюжный. Как рэпер игнорировал повестки и чуть не был объявлен в федеральный розыск — читайте в материале URA.RU.
Проигнорировал шесть повесток
У рэпера Макана появилась угроза уголовной ответственности по статье за уклонение от прохождения военной службы. За 2025 год исполнитель игнорировал повестки шесть раз, а седьмая повестка станет последней. Сотрудники военкомата пытались найти артиста по месте прописки в Раменском районе Москвы, но безуспешно. Известно, что в начале августа он находился в Испании.
В Госдуме возмутились
С таким заявлением выступил Депутат Госдумы Александр Бородай резко высказался в адрес рэпера за уклонизм. Парламентарий также пригрозил ему уголовной ответственностью.
«Вперед! Пинком по жопе, как говорится, — и в армию <...> По жопе ему — и в строй, блин. Не хочет в строй, пусть сидит», — сказал парламентарий в беседе с Life.ru. Бородай предложил ужесточить меры для уклоняющихся призывников.
Макану отправили последнюю повестку перед уголовкой
1 октября артист получил последнюю, седьмую повестку. После ее получение у него есть 20 дней чтобы явиться в пункт призыва. В противном случае его ждет уголовная ответственность, а также сопутствующие меры: федеральный розыск, блокировка счетов, лишение водительских прав и запрет на выезд из России.
Рэпер явился в военкомат
В соцсетях артиста 6 октября появилось селфи на фоне военкомата. Неизвестно, прибыл ли рэпер в военкомат самостоятельно, или же ему помогли.
Он прошел медкомиссию и получил высочайшую категорию годности — «А». С такой категорией открыта дорога в любой род войск. По мнению Mash, военкомат может учесть мнение Макана, если тот выскажет желание служить в определенном подразделении. Они также предположили что рэпера вероятно направят в элитный Семеновский полк, где сейчас служит актер Глеб Калюжный.
