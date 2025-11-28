Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Работа

Аналитики назвали одну из самых востребованных профессий в России в 2025 году

28 ноября 2025 в 10:14
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В 2025 году средняя зарплата агронома базовой квалификации достигла 100 тысяч рублей

В 2025 году средняя зарплата агронома базовой квалификации достигла 100 тысяч рублей

Фото: Роман Наумов © URA.RU

В 2025 году в России удвоилось количество вакансий в сфере сельского хозяйства. При этом самыми востребованными специалистами в отрасли стали агрономы — объем предложений о работе для них за год возрос на 35%, а зарплаты стали больше на 22-50%, в зависимости от региона. Такие выводы указаны в совместном аналитическом исследовании сервиса «Авито Работа» и селекционно-семеноводческой компании Ruseed.

«За 10 месяцев 2025 года мы видим рост числа вакансий для работников АПК на 135% и увеличение зарплатных предложений на 16% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это говорит и о спросе на кадры, и о том, что предприятия готовы платить больше специалистам. Агросектор активно модернизируется: роботизированные комплексы с ИИ, датчики с сим-картами для мониторинга, технологии точного земледелия», — рассказал управляющий директор «Авито Работы» Антон Уваров.

В целом по России зарплаты в агросекторе за 2025 год выросли на 16%, достигнув 72 тысяч рублей. Активнее всего доходы аграриев увеличились в Приволжском (24%), Северо-Западном (21%) и Южном федеральном округах (16%).

Продолжение после рекламы

Как следует из исследования, средняя зарплата агронома базовой квалификации достигла 100 тысяч рублей. Но диапазон доходов у представителей этой профессии широк: от 60 до 300 тысяч в месяц. На выплаты влияет не только стаж, профессиональный опыт и регион занятости, но специализация конкретного сотрудника — «узким» агрономам компании готовы платить больше.

«Ситуация с кадрами в нашей отрасли меняется. Мы уже знаем, где найти просто хорошего растениевода. Благодаря совместным усилиям государства, учебных заведений и бизнеса таких специалистов становится больше. Сегодня наш фокус смещается в сторону работников не только с аграрными, но и с цифровыми компетенциями — нужны специалисты, умеющие работать с базами данных, платформами, системами искусственного интеллекта», — отметил управляющий партнер компании Ruseed Марк Гехт.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал