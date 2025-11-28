Аналитики назвали одну из самых востребованных профессий в России в 2025 году

В 2025 году средняя зарплата агронома базовой квалификации достигла 100 тысяч рублей Фото: Роман Наумов © URA.RU

В 2025 году в России удвоилось количество вакансий в сфере сельского хозяйства. При этом самыми востребованными специалистами в отрасли стали агрономы — объем предложений о работе для них за год возрос на 35%, а зарплаты стали больше на 22-50%, в зависимости от региона. Такие выводы указаны в совместном аналитическом исследовании сервиса «Авито Работа» и селекционно-семеноводческой компании Ruseed.

«За 10 месяцев 2025 года мы видим рост числа вакансий для работников АПК на 135% и увеличение зарплатных предложений на 16% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это говорит и о спросе на кадры, и о том, что предприятия готовы платить больше специалистам. Агросектор активно модернизируется: роботизированные комплексы с ИИ, датчики с сим-картами для мониторинга, технологии точного земледелия», — рассказал управляющий директор «Авито Работы» Антон Уваров.

В целом по России зарплаты в агросекторе за 2025 год выросли на 16%, достигнув 72 тысяч рублей. Активнее всего доходы аграриев увеличились в Приволжском (24%), Северо-Западном (21%) и Южном федеральном округах (16%).

Как следует из исследования, средняя зарплата агронома базовой квалификации достигла 100 тысяч рублей. Но диапазон доходов у представителей этой профессии широк: от 60 до 300 тысяч в месяц. На выплаты влияет не только стаж, профессиональный опыт и регион занятости, но специализация конкретного сотрудника — «узким» агрономам компании готовы платить больше.