Аналитики назвали одну из самых востребованных профессий в России в 2025 году
В 2025 году средняя зарплата агронома базовой квалификации достигла 100 тысяч рублей
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В 2025 году в России удвоилось количество вакансий в сфере сельского хозяйства. При этом самыми востребованными специалистами в отрасли стали агрономы — объем предложений о работе для них за год возрос на 35%, а зарплаты стали больше на 22-50%, в зависимости от региона. Такие выводы указаны в совместном аналитическом исследовании сервиса «Авито Работа» и селекционно-семеноводческой компании Ruseed.
«За 10 месяцев 2025 года мы видим рост числа вакансий для работников АПК на 135% и увеличение зарплатных предложений на 16% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это говорит и о спросе на кадры, и о том, что предприятия готовы платить больше специалистам. Агросектор активно модернизируется: роботизированные комплексы с ИИ, датчики с сим-картами для мониторинга, технологии точного земледелия», — рассказал управляющий директор «Авито Работы» Антон Уваров.
В целом по России зарплаты в агросекторе за 2025 год выросли на 16%, достигнув 72 тысяч рублей. Активнее всего доходы аграриев увеличились в Приволжском (24%), Северо-Западном (21%) и Южном федеральном округах (16%).
Как следует из исследования, средняя зарплата агронома базовой квалификации достигла 100 тысяч рублей. Но диапазон доходов у представителей этой профессии широк: от 60 до 300 тысяч в месяц. На выплаты влияет не только стаж, профессиональный опыт и регион занятости, но специализация конкретного сотрудника — «узким» агрономам компании готовы платить больше.
«Ситуация с кадрами в нашей отрасли меняется. Мы уже знаем, где найти просто хорошего растениевода. Благодаря совместным усилиям государства, учебных заведений и бизнеса таких специалистов становится больше. Сегодня наш фокус смещается в сторону работников не только с аграрными, но и с цифровыми компетенциями — нужны специалисты, умеющие работать с базами данных, платформами, системами искусственного интеллекта», — отметил управляющий партнер компании Ruseed Марк Гехт.
