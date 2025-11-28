В Екатеринбурге фельдшер признала мертвой пенсионерку с инсультом

Суд решил, что действия фельдшера не были причиной смерти старушки, о которой не заботилась семья Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Екатеринбурге фельдшер больницы №2 ошибочно признала мертвой пожилую пациентку, которая слегла с инсультом. Ее внучка подала на клинику в суд. Однако ее требования суд удовлетворил лишь частично, посчитав, что девушка сама плохо заботилась о бабушке. Подробности драматической истории сообщила объединенная пресс-служба судов.

83-летняя пенсионерка проживала одна, внучка навещала ее дважды в месяц. Однажды она не смогла попасть в квартиру, дверь вскрыли и обнаружили престарелую женщину в ванной на полу. Она не подавала признаков жизни, а электричество в жилище было отключено за большой долг.

«Приехавшая на вызов фельдшер установила смерть пенсионерки. Оформление разрешения на вывоз тела завершилось уже ближе к ночи. Ночью сотрудники ритуальной службы приехали на вызов и во время подготовки тела к транспортировке обнаружили у „трупа“ признаки жизни», — объяснили в пресс-службе судов.

Скорая доставила женщину в «Новую больницу», где она скончалась через несколько дней. Выяснилось, что ранее она перенесла инсульт и долгое время лежала без движения, даже образовались пролежни. Внучка покойной обратилась в Верх-Исетский суд с иском к больнице №2 о компенсации морального вреда в размере 900 тысяч рублей и возмещении расходов на погребение.