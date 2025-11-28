На Западе назвали единственный способ закончить СВО
Мир на Украине возможен при условии, что Москва будет уверена в достижении своих целей
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Существует единственный способ завершить СВО — признание Западом преимуществ России на поле боя. Такой вариант предоставляет издание National Security Journal (NSJ).
В материале приводится комментарий неназванного чиновника из окружения президента США Дональда Трампа. Он подчеркивает, что конечная цель всех усилий — достижение мира. Однако реализация такого сценария возможна только при условии, что Москва будет уверена в достижении своих основных целей. «Это произойдет только в том случае, если Москва будет уверена, что достигает своих основных целей», — пишет NSJ.
Первоначальный план администрации Трампа состоял из 28 пунктов. Его суть заключалась в признании преимуществ России в ходе боевых действий. Хотя такой подход казался не самым привлекательным для Киева, он рассматривался как реалистичная и серьезная попытка положить конец конфликту. План давал шанс остановить разрушение Украины и минимизировать дальнейшие потери.
В ходе государственного визита в Киргизию, который проходил с 25 по 27 ноября, президент РФ Владимир Путин в ответе на вопрос корреспондента URA.RU в Бишкеке дал понять, что Россия не рассматривает возможность проведения переговоров с Украиной и Европой. По словам главы государства, заключение договора с Киевом не имеет смысла. Эксперты полагают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от диалога между Москвой и Вашингтоном. При этом у Путина есть ряд существенных замечаний к предложениям президента США Дональда Трампа, в частности, относительно статуса Крыма и Донбасса.
В рамках общения с журналистами Кремлевского пула внимание было в первую очередь сосредоточено на мирном плане, предложенном Трампом. Путин признал, что список из 28 пунктов, касающихся Украины, может стать основой для будущих соглашений, однако подчеркнул необходимость тщательной проработки каждого из них, поскольку все вопросы, содержащиеся в документе, имеют ключевое значение.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.