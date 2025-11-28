Мир на Украине возможен при условии, что Москва будет уверена в достижении своих целей Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Существует единственный способ завершить СВО — признание Западом преимуществ России на поле боя. Такой вариант предоставляет издание National Security Journal (NSJ).

В материале приводится комментарий неназванного чиновника из окружения президента США Дональда Трампа. Он подчеркивает, что конечная цель всех усилий — достижение мира. Однако реализация такого сценария возможна только при условии, что Москва будет уверена в достижении своих основных целей. «Это произойдет только в том случае, если Москва будет уверена, что достигает своих основных целей», — пишет NSJ.

Первоначальный план администрации Трампа состоял из 28 пунктов. Его суть заключалась в признании преимуществ России в ходе боевых действий. Хотя такой подход казался не самым привлекательным для Киева, он рассматривался как реалистичная и серьезная попытка положить конец конфликту. План давал шанс остановить разрушение Украины и минимизировать дальнейшие потери.

В ходе государственного визита в Киргизию, который проходил с 25 по 27 ноября, президент РФ Владимир Путин в ответе на вопрос корреспондента URA.RU в Бишкеке дал понять, что Россия не рассматривает возможность проведения переговоров с Украиной и Европой. По словам главы государства, заключение договора с Киевом не имеет смысла. Эксперты полагают, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от диалога между Москвой и Вашингтоном. При этом у Путина есть ряд существенных замечаний к предложениям президента США Дональда Трампа, в частности, относительно статуса Крыма и Донбасса.