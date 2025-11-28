В Южно-Сахалинске произошло обрушение здания, есть пострадавшие
В Южно - Сахалинске обрушилось здание, под завалами могут находиться люди
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В переулке Энергетиков, 3А в Южно-Сахалинске произошло обрушение части двухэтажного строящегося здания. По информации ГУ МЧС России по Сахалинской области и СУ СК России по Сахалинской области, в результате ЧП есть пострадавшие.
«В Южно — Сахалинске произошло обрушение здания. Сообщение о происшествии в переулке Энергетиков 3А поступило в дежурные службы днем 28 ноября», — сообщили представители СУ СК России по области. Информация о ЧП распространена на сайте ведомства.
Возбуждено дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), уточнили там же. В ликвидации последствий происшествия участвуют 16 человек и 5 единиц техники, в том числе 11 сотрудников и 3 единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области, включая кинологический расчет.
По предварительной информации, обрушение произошло во время заливки бетоном крыши сооружения. Под завалами, предположительно, находятся трое человек.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.