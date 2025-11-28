В Южно-Сахалинске произошло обрушение здания, есть пострадавшие

В Южно - Сахалинске обрушилось здание, под завалами могут находиться люди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В переулке Энергетиков, 3А в Южно-Сахалинске произошло обрушение части двухэтажного строящегося здания. По информации ГУ МЧС России по Сахалинской области и СУ СК России по Сахалинской области, в результате ЧП есть пострадавшие.

«В Южно — Сахалинске произошло обрушение здания. Сообщение о происшествии в переулке Энергетиков 3А поступило в дежурные службы днем 28 ноября», — сообщили представители СУ СК России по области. Информация о ЧП распространена на сайте ведомства.

Возбуждено дело по ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ), уточнили там же. В ликвидации последствий происшествия участвуют 16 человек и 5 единиц техники, в том числе 11 сотрудников и 3 единицы техники ГУ МЧС России по Сахалинской области, включая кинологический расчет.

