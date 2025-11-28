На Свердловскую область надвигается волна тепла

Последний немногочисленный снег растает Фото: Илья Московец © URA.RU

Свердловскую область ждет очередное потепление, во время которого снег растает. Таким прогнозом поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

Он сообщил, что часть региона окажется во власти циклона Wolfgang. Когда он заполнится, придет волна тепла с запада.

«На Среднем Урале начнется оттепель, которая продлится до начала следующей недели. При этом большая часть выпавшего снега растает», — предупредил Пулин.

