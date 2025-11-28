На Свердловскую область надвигается волна тепла
Последний немногочисленный снег растает
Фото: Илья Московец © URA.RU
Свердловскую область ждет очередное потепление, во время которого снег растает. Таким прогнозом поделился синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
Он сообщил, что часть региона окажется во власти циклона Wolfgang. Когда он заполнится, придет волна тепла с запада.
«На Среднем Урале начнется оттепель, которая продлится до начала следующей недели. При этом большая часть выпавшего снега растает», — предупредил Пулин.
В субботу, 29 ноября, ночью ожидается 0, днем +2 градуса. В воскресенье, 30 ноября, ночью +1, днем +3. В понедельник, 1 декабря, ночью 0, днем +2, во вторник, 2 декабря, ночью -1, днем. В среду, 3 декабря, ночью будет -2, днем 0, в четверг, 4 декабря, ночью -3, днем -2. В пятницу, 5 декабря, немного прохладнее: ночью -4, днем -3
