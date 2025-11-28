Особая примета курьерши - супердлинные ногти Фото: УМВД по Екатеринбургу

Екатеринбургская полиция поймала девушку-курьера, которая по заказу неизвестных приезжала домой к обманутым пенсионерам и увозила деньги. Особой приметой пособницы мошенников стали ногти длиной в пять сантиметров. В общей сложности ее добычей стало 3,2 млн рублей, сообщает пресс-группа городского УМВД.

«На этой неделе в Екатеринбурге произошел ряд мошенничеств в отношении престарелых граждан. Пенсионеры, обманутые телефонными аферистами под предлогом утечки персональных данных, лишились в общей сумме порядка 3,2 млн рублей. При этом в каждом случае курьером, прибывшим за наличными, являлась симпатичная девушка», — отметили сотрудники.

Сотрудникам УгРО удалось ее оперативно вычислить и задержать на Уралмаше во время очередного визита к жертве. В тот день она на улице Бакинских комиссаров пыталась забрать у старушки 900 тысяч рублей.

Задержанная заявила, что предложение о подработке ей поступило через telegram от неизвестных лиц. «Работодатели» даже вызывали курьерше такси ездить по соседним городам. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Девушке грозит серьезное наказание, вплоть до 10 лет лишения свободы.