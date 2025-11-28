Из Свердловской области выгнали 1400 мигрантов-нелегалов
Все выдворенные иностранцы нарушили миграционное законодательство России (архивное фото)
Фото: Илья Московец © URA.RU
За 10 месяцев текущего года из Свердловской области было выдворено 1432 иностранца, незаконно находящихся на территории РФ. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.
«За 10 месяцев больше всего выдворено 623 гражданина Таджикистана и 456 граждан Узбекистана. Менее всего — по одному-шесть граждан — Кубы, Вьетнама, Египта, КНР», — уточняет ведомство.
Всех нелегалов оштрафовали. Своего выдворения они ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан. Когда все необходимые документы были оформлены, судебные приставы препроводили иностранцев до пунктов пропуска через российскую границу.
