Из Свердловской области выгнали 1400 мигрантов-нелегалов

За 10 месяцев текущего года из Свердловской области было выдворено 1432 иностранца, незаконно находящихся на территории РФ. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов.

«За 10 месяцев больше всего выдворено 623 гражданина Таджикистана и 456 граждан Узбекистана. Менее всего — по одному-шесть граждан — Кубы, Вьетнама, Египта, КНР», — уточняет ведомство.