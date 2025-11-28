Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Из Свердловской области выгнали 1400 мигрантов-нелегалов

Судебные приставы выдворили из Свердловской области 1400 иностранцев в 2025 году
28 ноября 2025 в 10:24
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Все выдворенные иностранцы нарушили миграционное законодательство России (архивное фото)

Все выдворенные иностранцы нарушили миграционное законодательство России (архивное фото)

Фото: Илья Московец © URA.RU

За 10 месяцев текущего года из Свердловской области было выдворено 1432 иностранца, незаконно находящихся на территории РФ. Об этом сообщает региональное управление Федеральной службы судебных приставов. 

«За 10 месяцев больше всего выдворено 623 гражданина Таджикистана и 456 граждан Узбекистана. Менее всего — по одному-шесть граждан — Кубы, Вьетнама, Египта, КНР», — уточняет ведомство.

Всех нелегалов оштрафовали. Своего выдворения они ожидали в центрах временного содержания иностранных граждан. Когда все необходимые документы были оформлены, судебные приставы препроводили иностранцев до пунктов пропуска через российскую границу.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал