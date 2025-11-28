Полпред Жога поставил уральским чиновникам три важнейшие задачи

Артем Жога определил основные направления работы муниципальных органов Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге на площадке форума «Города России» полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога провел заседание совета по местному самоуправлению, в ходе которого обозначил три приоритетные задачи для муниципалитетов в работе с участниками специальной военной операции (СВО), их семьями и ветеранами. Подробнее — в материале URA.RU.

Первая задача: личный контроль за предоставлением льгот

Полпред подчеркнул, что муниципалитеты являются неотъемлемым звеном в создаваемой в стране системе поддержки ветеранов. Он призвал глав муниципальных образований взять под личный постоянный контроль качество и простоту оформления таких мер поддержки, как единовременные выплаты, компенсации за детские сады, бесплатное питание и путевки в лагеря для детей. «Семьи участников СВО и ветераны должны чувствовать, что в родном городе они не остаются одни, их слышат, им готовы прийти на помощь», — отметил Жога.

Вторая задача: организация достойных похорон и помощь семьям погибших

Вторым ключевым направлением была названа организация проводов в последний путь погибших военнослужащих. Несмотря на то, что практика выплат на погребение и установку памятников стала повсеместной, полпред указал на продолжающие жалобы от семей: размытые дороги к местам захоронений, сложности с доставкой в отдаленные территории, проблемы с похоронными агентствами.

«Необходимо максимально помогать семьям в такой тяжёлый момент и взять на себя все административные и технические вопросы», — заявил он, поручив местным властям активнее брать на себя взаимодействие с военкоматами и другими структурами.

Третья задача: социальная и трудовая интеграция ветеранов

Третья задача касается возвращения ветеранов к полноценной жизни. Жога акцентировал, что поддержка не должна ограничиваться только материальными выплатами. Особое внимание было уделено психологической помощи, особенно в малых населенных пунктах, через развитие выездных консультаций, телемедицины и обучение местных соцработников.

Важнейшим элементом адаптации была названа помощь в трудоустройстве. Полпред напомнил о распоряжении правительства по созданию резерва рабочих мест для участников СВО на госмуниципальных предприятиях и призвал муниципалитеты выступить связующим звеном между ветеранами, работодателями и фондом «Защитники Отечества».

«Важно помочь нашим ребятам найти не просто работу, а место с достойной зарплатой, где им было бы комфортно», — подчеркнул он. Также была отмечена важность поддержки бойцов, желающих открыть свое дело или стать самозанятыми.

Ветераны — ресурс для развития территорий