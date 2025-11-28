Для возвращающихся с фронта свердловских бойцов подготовили 13 тысяч вакансий

Василий Козлов выступил на форуме «Города России» Фото: Размик Закарян, URA.RU

В Свердловской области для бойцов СВО, которые возвращаются с фронта, подготовили почти 13 тысяч вакансий. Всего в реестре предприятий, готовых трудоустраивать участников спецоперации, 1065 организаций. Об этом на полях форума «Города России» рассказал исполняющий обязанности политического вице-губернатора региона Василий Козлов.

«Ведется реестр предприятий, готовых трудоустроить военнослужащих и членов их семей. 1065 предприятий в нашем реестре, 12 988 вакансий ждут ребят. , когда они будут возвращаться. Экономика готова к тому, что ребята будут возвращаться. Мы постараемся сделать так, чтобы каждый был обеспечен работой», — пообещал Козлов.

У возвращающихся с фронта бойцов есть большой интерес к получению дополнительного образования, переподготовки, добавил он. Обучаться можно дистанционно. Сейчас региональные власти работают с двумя вузами, чтобы расширить перечень специальностей для дистанционного обучения. «Где-то это речь даже идет о получении второго высшего образования. Как только у нас появятся конкретные цифры по эффективности, мы будем готовы поделиться со всеми муниципальными образованиями и с другими регионами. Считаем, что это очень перспективное направление нашей работы в этой сфере», — добавил Козлов.

