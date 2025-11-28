В Екатеринбурге пересмотрят систему тарифов ЖКХ

Вероятно, оплата за услуги ЖКХ может взлететь Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге планируют пересмотреть систему тарифообразования в сфере коммунальных услуг, чтобы получить возможность модернизировать инфраструктуру. Об этом сообщил замглавы города Владимир Гейко на международном форуме «Города России».

Он отметил, что коммунальные услуги должны оцениваться по рыночным принципам, отражая реальные затраты на их производство. Это позволит обеспечить их стабильную работу, улучшить качество воды и подачи тепла, заменить старые сети и трубы на новые.