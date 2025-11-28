В Екатеринбурге пересмотрят систему тарифов ЖКХ
Вероятно, оплата за услуги ЖКХ может взлететь
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
В Екатеринбурге планируют пересмотреть систему тарифообразования в сфере коммунальных услуг, чтобы получить возможность модернизировать инфраструктуру. Об этом сообщил замглавы города Владимир Гейко на международном форуме «Города России».
Он отметил, что коммунальные услуги должны оцениваться по рыночным принципам, отражая реальные затраты на их производство. Это позволит обеспечить их стабильную работу, улучшить качество воды и подачи тепла, заменить старые сети и трубы на новые.
В свою очередь занижение тарифов заставляет поставщиков ресурсов сокращать объемы работ. Это увеличивает риски аварий и плохо сказывается на жизни горожан. «Для стабилизации ситуации властям придется принимать непопулярные решения», — добавил Гейко.
- Олег28 ноября 2025 12:19Мы примерно уже лет 10 водоканалу инвестнадбавку заложенную в тарифах платим, вода как воняет так и воняет, с химмаша очистные как воняли так и воняют. За 10 лет ничего не изменилось.