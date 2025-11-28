Беспилотный трамвай от Екатеринбурга до Верхней Пышмы увидит помеху за 10 метров

«Львенку» не нужен будет вагоновожатый, он все знает сам Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На форуме «Города России» представили видеопрезентацию работы экспериментального беспилотного трамвая проекта межмуниципальной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма. Представители разработчиков (АО «ТМХ» и «ПК Транспортные системы») рассказали URA.RU, как проходит тестирование уникальной машины.

«Трамвай „видит“ препятствия на пути. Высокоточная система распознавания препятствий идентифицирует объект, расстояние до него и траекторию его движения. В автоматическом режиме вагон останавливается за 7-10 метров до помехи на путях и возобновляет движение после их устранения», — объяснили создатели.