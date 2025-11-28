Беспилотный трамвай от Екатеринбурга до Верхней Пышмы увидит помеху за 10 метров
«Львенку» не нужен будет вагоновожатый, он все знает сам
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
На форуме «Города России» представили видеопрезентацию работы экспериментального беспилотного трамвая проекта межмуниципальной линии Екатеринбург — Верхняя Пышма. Представители разработчиков (АО «ТМХ» и «ПК Транспортные системы») рассказали URA.RU, как проходит тестирование уникальной машины.
«Трамвай „видит“ препятствия на пути. Высокоточная система распознавания препятствий идентифицирует объект, расстояние до него и траекторию его движения. В автоматическом режиме вагон останавливается за 7-10 метров до помехи на путях и возобновляет движение после их устранения», — объяснили создатели.
Испытания проходят при разной погоде — в дождь, туман, снегопад, и всегда беспилотный трамвай работает эффективно. Он носит название «Львенок» и уже научился без помощи человека проходить все этапы обслуживания в депо. Как уже сообщалось, Екатеринбург станет третьим городом после Москвы и Санкт-Петербурга, где поедет беспилотный трамвай.
