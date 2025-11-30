Челябинские депутаты-фронтовики обратились к матерям с особыми словами. Видео
День матери в России празднуют каждое последнее воскресенье ноября
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Челябинские депутаты, ветераны СВО в День матери обратились к женщинам с поздравлениями. В своих обращениях они поблагодарили их за ежедневный подвиг, отдельно отметив невероятную стойкость тех мам, чьи сыновья сейчас защищают Родину.
Депутат гордумы Челябинска Артем Барбашин:
«Дорогие мамы, примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Матери. Нет миссии более благородной и ответственной, как дарить новую жизнь и воспитывать детей, наше будущее поколение, — сказал Барбашин.
Он подчеркнул, что для каждого человека мама является самым дорогим и любимым человеком, который испытывает постоянную тревогу и ответственность за своих детей. Барбашин также отметил, что именно в силе духа матерей рождается мужество защитников Отечества, а гордость за них становится общей гордостью.
«Спасибо за поколение героев, которых вы вырастили. С праздником!», - заключил депутат.
Депутат Законодательного собрания Челябинской области Алексей Рожков:
«Дорогие наши мамы! Поздравляю вас с этим прекрасным днем — Днем матери! Вы те, кто всегда рядом, те, кто дарит нам тепло, уют и заботу, несмотря на все, что мы делаем, и кем мы являемся. Вы принимаете нас такими, какие мы есть!», — отметил Рожков.
Он также заверил, что будет сделано все возможное для полного благополучия челябинских матерей. Кроме того, Рожков пожелал удачи, здоровья и терпения будущим мамам.
Депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов:
«В этот особенный день я обращаюсь к мамам с самым добрым, самым сильным и самым любящим сердцем. Вы — тот самый светлый исток, с которого начинается жизнь. Первая колыбель и самая надежная крепость. Ваши руки творят добро, сердца согревают любовью, а ваша вера дает силы для любых свершений», — заявил Ботов
Депутат подчеркнул, что сегодня все мысли и слова обращены к каждой матери. Он выделил особую роль матерей бойцов СВО, отметив, что их материнское сердце стало настоящим щитом для всей страны. По его словам, эти женщины воспитали сильных и смелых героев с непоколебимой верой в правду. Они проводили своих детей защищать самое дорогое — мир, жизнь и будущее.
Ботов добавил, что любовь мам, подобно молитве, оберегает бойцов на фронте. Стойкость этих женщин служит примером для всех, ведь они держат невидимый фронт в тылу — своей верой и силой, заключил депутат.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!