Челябинские депутаты, ветераны СВО в День матери обратились к женщинам с поздравлениями. В своих обращениях они поблагодарили их за ежедневный подвиг, отдельно отметив невероятную стойкость тех мам, чьи сыновья сейчас защищают Родину.

Депутат гордумы Челябинска Артем Барбашин:

«Дорогие мамы, примите самые теплые и искренние поздравления с Днем Матери. Нет миссии более благородной и ответственной, как дарить новую жизнь и воспитывать детей, наше будущее поколение, — сказал Барбашин.

Он подчеркнул, что для каждого человека мама является самым дорогим и любимым человеком, который испытывает постоянную тревогу и ответственность за своих детей. Барбашин также отметил, что именно в силе духа матерей рождается мужество защитников Отечества, а гордость за них становится общей гордостью.

«Спасибо за поколение героев, которых вы вырастили. С праздником!», - заключил депутат.

Депутат Законодательного собрания Челябинской области Алексей Рожков:

«Дорогие наши мамы! Поздравляю вас с этим прекрасным днем — Днем матери! Вы те, кто всегда рядом, те, кто дарит нам тепло, уют и заботу, несмотря на все, что мы делаем, и кем мы являемся. Вы принимаете нас такими, какие мы есть!», — отметил Рожков.

Он также заверил, что будет сделано все возможное для полного благополучия челябинских матерей. Кроме того, Рожков пожелал удачи, здоровья и терпения будущим мамам.

Депутат гордумы Челябинска Евгений Ботов:

«В этот особенный день я обращаюсь к мамам с самым добрым, самым сильным и самым любящим сердцем. Вы — тот самый светлый исток, с которого начинается жизнь. Первая колыбель и самая надежная крепость. Ваши руки творят добро, сердца согревают любовью, а ваша вера дает силы для любых свершений», — заявил Ботов

Депутат подчеркнул, что сегодня все мысли и слова обращены к каждой матери. Он выделил особую роль матерей бойцов СВО, отметив, что их материнское сердце стало настоящим щитом для всей страны. По его словам, эти женщины воспитали сильных и смелых героев с непоколебимой верой в правду. Они проводили своих детей защищать самое дорогое — мир, жизнь и будущее.