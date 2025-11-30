Логотип РИА URA.RU
Общество

Губернатор Текслер поздравил челябинских мам с праздником. Видео

30 ноября 2025 в 10:09
Глава региона наградил многодетных мам

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День матери 30 ноября поздравил жительниц региона, а накануне вручил государственные награды многодетным мамам региона. Об этом губернатор сообщил в социальных сетях. 

«Сегодня чудесный день для того, чтобы выразить восхищение и поздравить наших мам. Не устаю удивляться тому, насколько вы сильные и прекрасные. Накануне познакомился с несколькими замечательными южноуральскими семьями и их хранительницами очага. Вручил им заслуженные государственные награды за такой непростой, но благодарный материнский труд. Мамы все успевают — растят детей, строят карьеру, поддерживают родных и близких. Мы бесконечно любим вас! С Днем матери!» — написал Текслер в своем telegram-канале. 

Одной из награжденных стала жительница региона Ева Стальмакова. Как уточнил глава области, и она, и ее супруг Дмитрий Стальмаков выросли в многодетных семьях. Теперь у них восемь детей, а в их доме, по словам губернатора, «уютно и светло».

Текслер также выразил особую благодарность матерям защитников Отечества. И тем, кто воспитывает приемных детей и малышей с особенностями здоровья.

