Глава региона наградил многодетных мам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в День матери 30 ноября поздравил жительниц региона, а накануне вручил государственные награды многодетным мамам региона. Об этом губернатор сообщил в социальных сетях.

«Сегодня чудесный день для того, чтобы выразить восхищение и поздравить наших мам. Не устаю удивляться тому, насколько вы сильные и прекрасные. Накануне познакомился с несколькими замечательными южноуральскими семьями и их хранительницами очага. Вручил им заслуженные государственные награды за такой непростой, но благодарный материнский труд. Мамы все успевают — растят детей, строят карьеру, поддерживают родных и близких. Мы бесконечно любим вас! С Днем матери!» — написал Текслер в своем telegram-канале.

Одной из награжденных стала жительница региона Ева Стальмакова. Как уточнил глава области, и она, и ее супруг Дмитрий Стальмаков выросли в многодетных семьях. Теперь у них восемь детей, а в их доме, по словам губернатора, «уютно и светло».

