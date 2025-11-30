Россиянам рассказали, что будет с ценами на шампанское перед Новым годом

Цены на шампанское за год выросли на 10% Фото: Размик Закарян © URA.RU

За прошедший год средняя стоимость российского шампанского увеличилась на 10,2%, достигнув 565,9 рублей за литр, однако несмотря на рост цен, перед Новым годом стоимость этого напитка вряд ли изменится. Об этом сообщил зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

«Средняя стоимость российского шампанского за год выросла на 10,2%. Так, средний ценник шампанского в этом году равен 565,9 руб./л. Перед Новым годом цены на главный новогодний напиток вряд ли изменятся», — сказал Дмитрий Леонов. Его слова передает ТАСС.

Он объяснил, что в декабре продажи шампанского значительно возрастают по сравнению с другими месяцами, и бизнес ориентируется на объем продаж, а не на повышение цен. Зампред «Руспродсоюза» также отметил, что в преддверии новогодних праздников большинство сезонных товаров, включая шампанское, часто продаются со скидками и по акциям.

