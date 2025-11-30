«Спасибо за вашу любовь»: Лошкин поздравил матерей Челябинска

Мэр Челябинска поздравил матерей города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Челябинска Алексей Лошкин поздравил горожанок с Днем матери. В своем обращении он сравнил материнство с ежедневным подвигом и поблагодарил всех мам за любовь и заботу.

«Сегодня важно сказать „спасибо“ нашим мамам, которые укрепляют нас силой своей любви, хранят традиции, поддерживают в трудную минуту и объединяют поколения. Материнство — это непростой путь, полный трудов, забот, тревог и переживаний. Матери с достоинством выдерживают все испытания, словно закаленная сталь. Их повседневный подвиг, исполненный смирения, служит примером силы духа для каждого из нас», — написал Лошкин в своем telegram-канале.

Лошкин выразил особую благодарность матерям защитников Отечества. Он отметил тех, кто с терпением ожидает возвращения своих близких, а также тех, кто столкнулся с болью утраты и расставанием. И добавил, что стойкость и сила духа этих женщин вызывают глубокое уважение и чувство признательности.

